Raquel Argandoña contó que pide examen del VIH mínimo tres veces al año a su pareja: “Es condición”

Raquel Argandoña realizó una inesperada revelación este miércoles cuando hablaba en torno a las enfermedades de transmisión sexual, a propósito del Día Mundial del Pene.

En compañía de José Miguel Viñuela y Francisca “Pancha” Merino, la panelista de televisión reveló ser bastante exigente en sus relaciones, sobre todo en el plano más íntimo.

Fue en ese contexto que Argandoña y Merino afirmaron que piden chequeos a sus parejas o vínculos antes de cualquier relación, según dijeron en el programa Tal Cual.

“A mí el examen del VIH también me genera susto. Aunque no haya hecho nada. Me da miedo (..) Pero nunca me ha salido positivo gracias a Dios. Bueno, siempre me he cuidado“, detalló la actriz y ex panelista de SQP.

Más adelante, continuando en el tema, Argandoña comentó que el examen de VIH “es como andar con carnet de identidad” y recalcó la importancia del autocuidado y la protección de la pareja.

Viñuela, en ese sentido, le consultó si pide el mencionado chequeo a sus parejas, a lo que la Quintrala dio una respuesta afirmativa. “Sí, y cada cierto tiempo también, por si acaso. Por lo menos tres veces al año. Pero eso es obvio, es mínimo tres veces al año”, confesó en el espacio de TV+.

“Es condición, porque puede haber alguna pulga en una casa y me la agarro yo“, aseguró en el programa, justo antes de entregar una importante reflexión en torno a las ITS.

“La gente no habla de eso, pero es un tema muy importante. Hay una cantidad de enfermedades venéreas impresionante. Y la gente, como que es un tema tabú, ‘no lo hablo’ (…) Es impresionante”, concluyó la comunicadora.