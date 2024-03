Raquel Argandoña rompió en llanto al hablar del quiebre con su hija, Kel Calderón: “Cuatro años sin nada”

Un delicado arranque de año tuvo Raquel Argandoña, pues los últimos días de enero se supo que debió ser internada de urgencia en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) de la Clínica Alemana debido a una obstrucción intestinal.

La animadora de televisión llegó al recinto de salud durante la noche de 21 de enero, luego de un viaje a Cancún, México. Si bien estuvo internada en una clínica del país azteca tras sentir los primeros malestares, viajó a Chile para tratarse de manera urgente.

Afortunadamente, la panelista de farándula fue dada de alta y fue llevada por su pareja, Félix Ureta, hasta su departamento en Las Condes. Sin embargo, una de las postales que marcó esa semana fue un ramo de flores que envió de regalo su hija, Kel Calderón.

Raquel Argandoña y las flores que recibió de su hija, Kel

Julio César Rodríguez, aquel intercambio fue la primera interacción entre ambas en cuatro años. Ahora, según reveló en la nueva temporada de Podemos Hablar , conducida por el animador, aquel intercambio

“Me avisaron que me había llegado un arreglo floral muy lindo, pero no me dejaron recibirlas, quedaron en la recepción. La gente ya supo de quien era… yo lo único que quería era tenerlas, quería que me dieran de alta para ir a verlas porque Félix se las había llevado al departamento”, relató en el programa.

Sin mencionar el nombre de la egresada de Derecho, contó una infidencia: “Yo dije ‘¿(la tarjeta que incluía el arreglo) será escrita por la persona que creo?’. Y cuando llegué a la casa saqué las tarjetas que me escribía para comparar la letra, y era la misma persona de la que yo pensaba. Me dio doble alegría”.

Raquel y su quiebre con Kel: “Son cuatro años sin nada”

En eso, Julio César preguntó sin filtro a Argandoña: “¿Por qué no decir su nombre, si todos sabemos quién es?”, a lo que contestó con una honesta y vulnerable respuesta.

“No quiero, quiero guardar esa posibilidad de acercamiento que a mí me encantaría, quiero ser muy cauta. Estaba feliz, podrían haberme operado dos veces más”, comenzó diciendo, visiblemente emocionada.

“Son 4 años sin nada, sin un WhatsApp, nada…. Es fuerte. Muy fuerte. Lo único que deseo en este momento es poder restablecer la relación, es la esperanza, el deseo de toda madre. Hay algo que me dice que tengo que esperar un poquito pero que se va a lograr“, confesó Raquel.

Podemos Hablar estrena nueva temporada este viernes

El primer capítulo de la sexta temporada de Podemos Hablar, conducida por Julio César Rodríguez, será estrenada este viernes a las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión.

En esta oportunidad, los invitados son Raquel Argandoña, Hans Malpartida “Miguelito”, Di Mondo, en exclusiva desde Nueva York y Jennifer “Pincoya” Galvarini.

