Raquel Argandoña confesó que no hace fila para la tercera edad pese a tener 65 años: “Me da plancha”

Raquel Argandoña sorprendió al realizar una inesperada confesión personal, revelando que no utiliza la fila para la tercera edad pese a tener 65 años.

La animadora contó su experiencia en el programa de conversación Tal Cual, del canal TV+, el cual conduce junto a José Miguel Viñuela.

En la instancia, Argandoña aseguró que le da “plancha” formarse en la fila destinada exclusivamente para adultos mayores cuando tiene que realizar trámites.

“Yo no me pongo en la fila de la tercera edad, lo que me correspondería”, afirmó la presentadora de televisión, porque “me da plancha”.

“Cuando hago las filas digo: ‘Señora, yo tengo la misma edad que usted, pero estoy operada’. Hay gente que se ve mayor que uno”, señaló.

En ese contexto, sus compañeros comenzaron a bromear y a decirle que no aceptaba su edad.

Recordemos que hace solo unas semanas la “Quintrala” reveló que “yo de jubilación saco 80 lucas… viste que soy jubilada”. “Jubilé hace muchos años, como a los 60 y tantos”, explicó entonces la comunicadora.