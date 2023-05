“Yo soy de 8 horas al sol…”: Raquel Argandoña entregó detalles de su “refresh” en el cuello

Raquel Argandoña se refirió a la operación estética a la que se sometió para rejuvenecer su cuello en el nuevo capítulo del programa Podemos Hablar (PH), de Chilevisión.

Consultada por el animador del espacio, Jean Philippe Creton, sobre por qué decidió someterse a dicha intervención, la animadora de televisión de 65 años reveló que en el cuello “tenía una cosa como que me molestaba”.

“Me hice un refresh… sí, me hice el cuello y estoy absolutamente 100% conforme con el resultado”, aseguró Argandoña y contó que aún le queda un tiempo para terminar de sanar.

En esa línea, confesó que piensa realizarse más intervenciones dentro de una década: “Me queda otra a los 75 (años), si es que vivo me voy a hacer otra”.

“¿No te da susto la operación?, porque igual es entrar a un quirófano…”, le dijo Jean Philippe, interrogante ante la que Raquel entregó más detalles.

“Igual fueron 7 horas y media… lo que pasa es que yo cometo un error, porque a mí me gusta mucho el sol. Yo soy de ocho horas al sol, me gusta estar muy, muy bronceada y eso es nefasto para la piel, así que Héctor (su médico) tuvo mucho trabajo”, precisó.

“Él me dijo, ‘¿quieres rejuvenecer 20 años o un refresh?’, yo dije no, quiero un refresh”, continuó.

En ese sentido, añadió que antes de la operación bajó cerca de 8 kilos y que “al otro día yo era un monstruo (…) el primer día después de la operación yo estaba muy fea, pero yo dije no, esto va a quedar increíble porque las dos cejas las tenía iguales (…) tuve un post operatorio muy bueno porque yo no tomo, no soy drogadicta, no tengo adicciones y eso te recupera rápido”.