“Le tengo mucho cariño”: Las palabras de Raquel Argandoña al recordar a su ex yerno Pangal Andrade

La ex animadora de televisión Raquel Argandoña emitió sólo buenas palabras al referirse a Pangal Andrade, quien mantuvo una extensa y mediática relación con su hija Kel Calderón.

Todo ocurrió en el programa Zona de Estrellas, donde Argandoña es panelista, cuando abordaron la fuerte caída que sufrió el ex chico reality en su moto de nieve durante el fin de semana.

“Desde que lo conocí, siempre hace deportes extremos. Una está acostumbrada a que haga estas cosas terribles”, dijo la comunicadora, para luego recordar algunas anécdotas con el deportista.

En particular, Raquel se refirió a lo bien que fue tratada por la familia de Pangal durante una visita al Cajón del Maipo.

“La casa es maravillosa, queda en un cerro, espectacular. Los tíos viven en un sector, pasado el puente colgante, son unas casas preciosas, hechas por ellos mismos. Los papás, de verdad, si me están mirando, les mando un saludo”, dijo.

Asimismo, afirmó que no alcanzó a conocer la vivienda sustentable de su ex yerno, la cual tardó cerca de tres años en construir. “Aporté un granito de arena, pero no alcancé… Él dice que me tenía un dormitorio, pero no alcancé a conocerla”, sostuvo.

Consultada por el panel sobre cuál fue su aporte, sólo se limitó a decir que con “unas maderas, pero nada”.

Por lo mismo, aseguró que aún mantiene un gran afecto por la ex pareja de Kel. “Le deseo mucha suerte, le tengo mucho cariño a Pangal Andrade. Fueron lindos años en los cuales compartimos con él y toda su familia”, concluyó.