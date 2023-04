Raquel Argandoña reveló los detalles de su rejuvenecimiento facial: “Quedar con cara de velocidad es terrible”

Raquel Argandoña se sometió hace unos días a una intervención quirúrgica que, según ella, la dejó como nueva.

“Me siento super bien, me encanta como me veo. Soy la misma, pero con menos arrugas”, expresó la panelista de televisión en conversación con Las Últimas Noticias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Raquel Argandoña (@argandona.raquel)

En concreto, la matriarca del clan Argandoña reveló que “me hice un rejuvenecimiento facial hace 14 días”, el cual contó, además, con un arreglo en su cuello.

“Lo que me deja tranquila es que las facciones son las mismas, tengo la misma expresión, así es que estoy feliz. Quedar con cara de velocidad es terrible”, dijo sobre los resultados.

“No te diré que me saqué cinco o diez años de encima, pero obviamente hay un rejuvenecimiento. El cuello y la cara me quedaron perfectas, pero los resultados definitivos se demora como dos meses. Aún hay hinchazón, hematomas, que uno se los maquilla y no se notan”, especificó la Quintrala.