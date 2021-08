La Seremi de Salud de la Región Metropolitana ratificó la millonaria multa contra la modelo Roxana Muñoz, tras la denuncia del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile por promover en sus redes sociales ayunos de 21 días.

Durante tres semanas, la ex chica reality incitó a sus seguidores a mantener largos periodos de inanición, sólo permitiendo el consumo de agua. Hace dos meses, repitió el método y volvió a compartir el proceso en su cuenta de Instagram.

A raíz de esto, deberá pagar una multa de más de $20 millones, por reincidir, con fines lucrativos, en una conducta considerada contraria a los principios la Política Nacional de Alimentación y Nutrición.

“La denunciada efectivamente promovió su marca personal, logrando pasar de una audiencia aproximada de 4.000 personas, a una de 353.761, al 01 de agosto de 2020. Promoviendo un ‘ayuno’ (…) que estaría ‘supervisado’ por un gurú que no es profesional de la salud”, apuntaron desde la Seremi.

Recordemos que la denuncia fue hecha en noviembre de 2020 por el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G. (Colnut). En entrevista con CHV Noticias, su presidenta Cecilia Sepúlveda comentó que la denuncia realizada por la organización no nació a partir del ayuno en sí, sino porque “ella estaba promoviendo el ayuno como una terapia curativa, cosa que es absolutamente falsa”.

La autoridad sanitaria ratificó la multa pese a haber sido anulada por la defensa de Muñoz, quien al momento de defenderse de las acusaciones, dijo que “yo jamás voy a querer dañar a la gente, simplemente mostré mi experiencia”.

“Esto no es algo nuevo, no es algo que yo inventé”, indicó, y también defendió a Loren Lockman, quien la guía en este método. “Debería haber un poquito más de investigación por parte del periodismo chileno y de las personas que me están denunciando”, declaró.

Cabe destacar que Muñoz cuenta actualmente con 174 mil seguidores en su cuenta de Instagram y ha recibido constantes críticas por promover este tipo de práctica alimenticia.