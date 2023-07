Descartó infidelidad: Rauw Alejandro confirmó el quiebre de su relación con Rosalía

El rumor era cierto. Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su compromiso después de más de tres años juntos. La noticia la confirmó el propio cantante a través de una comunicado en sus redes sociales.

La información surgió luego de que la revista People publicara que el romance entre los dos artistas había terminado, aun cuando ambos tenían planes de matrimonio que hicieron públicos en marzo pasado.

Un día después la voz de LOKERA se hizo cargo y usó su cuenta de Instagram para compartir un extenso comunicado donde confirmó el quiebre con Rosalía.

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, expresó en su mensaje.

De paso, Rauw Alejandro también enfrentó los rumores que surgieron al respecto de que él le habría sido infiel a la española con una conocida modelo, y negó tajantemente que esa haya sido la razón de su separación.

“Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, aclaró.

Por otra parte, el cantante reclamó que “durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Finalmente, el puertorriqueño terminó su misiva agradeciendo el cariño y apoyo de sus fanáticos.

Cabe recordar que en marzo pasado los artistas lanzaron RR, un EP donde colaboraron juntos por primera vez cantando en tres canciones que hacían referencia a su relación. Fue con el videoclip de BESO que ambos dieron a conocer que estaban comprometidos.

Mira el mensaje de Rauw Alejandro por su quiebre con Rosalía