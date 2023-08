Los desconocidos detalles que Rauw Alejandro reveló sobre su relación con Rosalía en “Hayami Hana”

Con una duración de más de 5 minutos, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro publicó su nueva canción dedicada a Rosalía, con quien terminó su relación después de tres años.

Se trata de Hayami Hana, un tema con una letra profundada en la que describen cómo fue el tiempo que pasó con la cantante española y que sorprendió a todos los fanáticos de la pareja.

El cantante habla de manera abierta sobre su ruptura con Rosalía e incluso firmó la canción a título personal como Raúl.

Una de las cosas que llama la atención es que el título de la canción está en japonés y traducido al español es “chica de gran belleza, única y extraordinaria” (hayami) y “flor que florece” (hana).

Otro aspecto que llama la atención de la canción es su propio nombre, ya que Rosalía en su último álbum, Motomami, hace varias menciones a la cultura japonesa, incluso, la canción que cierra el disco es Sakura, que se puede traducir como flor de cerezo. ¿Habrá Rauw titulado su propio tema por el de la catalana?

Los detalles de la canción

En una extensa letra, el intérprete entregó desconocidos detalles sobre su vínculo con la española y cómo era su relación puertas adentro.

Y es que el tema es una especie de carta hacia Rosalía en la que él le asegura que está sufriendo, pero que no volverá a insistirle.

“Esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voa’ hacerme el fuerte. Yo no voy frontear, Aquí to el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar. Si, aquí no hay no hay nada que ocultar”, es parte de lo que dice.

También, se refirió a que la distancia complicó su relación, además de sus respectivas carreras: “Todo se vuelve mas difícil con el tiempo, pero no to’ las personas están preparada pa’ esto. Y no te culpo, la vida que llevamos no pa’ todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, mas fácil junto. Trabajamos sin parar pero hasta que punto”.

Escucha la canción aquí:

Síguenos en