El ácido comentario de Rayen Araya sobre Javiera Contador en Viña 2024 que dividió al público

El fallido paso de Javiera Contador por el Festival de Viña 2024 generó diferentes comentarios y críticas, como las palabras de la periodista Rayen Araya, quien dividió al público con su opinión.

La comediante se subió al escenario tras la exitosa presentación de Andrea Bocelli, quien cautivó al público de la Quinta Vergara.

Lamentablemente, Contador no tuvo el mismo recibimiento por parte del “monstruo” y su rutina estuvo marcada por las pifias.

Tras bajarse del escenario, la humorista nacional no pasó por el backstage, a diferencia del resto de los artistas.

La periodista Rayén Araya deslizó un ácido comentario en contra de Javiera al decir que “muchas veces se culpa bastante al público de no escuchar o de no tolerar. Aquí hubo bastante tiempo de acompañar”.

“Hubo personas que la alentaron para que ella pudiera tomar un respiro, que pudiera soltar los nervios para avanzar. Ojo con eso porque creo que habitualmente hay muchas criticas al público. En este caso, hubo bastante tiempo para tratar de repuntar, sin embargo, finalmente no se dio”, expresó.

Sus palabras generaron críticas y diferentes comentarios por parte de los usuarios:

#Viña24 La Rayen Araya dijo la pura verdad no más ✌🏻

#Vina2024 que buen análisis hizo @rayenaraya en el social room 👏 resumió muy bien lo que pasó. Una lastima los de Javiera Contador, pero esto no define su carrera y trayectoria 👏

Oye pero Rayen Araya no puede decir esa wea. Desubicada, prácticamente diciendo que pifiaron a Javiera Contador por culpa de ella y no por las pifias del inicio. Incluso si fuera así, no se dice. Los animadores y los del backstage son pésimos, cero tino. #Vina2024

— Enzillo (@Enzillo3) February 27, 2024