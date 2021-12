La noche del reciente jueves 9 de diciembre, Carlos Caszely, luego que su equipo resultara perdedor, renunció a su espacio en el Discípulo del Chef, señalando que “no cocinaba tan bien como ellos“.

“Estoy muy agradecido”, alcanzó a decir el Rey del Metro Cuadrado antes de que Princesa Alba, Francisca Undurraga y Bruno Zaretti (integrantes del equipo azul) lo despidieron entre las lágrimas.

En entrevista con LUN, el ídolo de Colo Colo, en compañía con su esposa María de los Ángeles Guerra desde su departamento aseguró: “Nunca pensé que iba a calar tan hondo en el corazón de mis compañeros, éramos generaciones totalmente diferentes. Entonces cuando decido retirarme, no pensé que ellos se iban a emocionar tanto“.

Tras ser consultado si es que el tema gastronómico fue la única razón para dejar el programa, comenzó explicando que le hubiera gustado seguir, pero que tuvo un asunto familiar que las personas no conocen.

“El amor de mi vida”

“Mi señora tuvo un cáncer a la columna en el año 2018 y hace poco le volvió algo muy raro al cuerpo. Cuando la internaron de nuevo, decidí que mi lugar es con ella. El programa me gustaba mucho, pero es mi señora, el amor de mi vida”, manifiestó.

En ese sentido, contó que todas las semanas su esposa se hace exámenes de sangre, y hace algunas semanas le descubrieron una anemia aguda que provocó que se tuviera que internar de nuevo de manera urgente.

“Cuando pasó eso dejé todo de lado. Nadie sabía. No quise traspasar a la gente del programa esa preocupación, esa pena interna. A veces uno tiene que hacer la sonrisa del payaso: estar triste por dentro y andar con una sonrisa siempre”, reveló.

“Cuando uno tiene una compañera por casi 50 años, uno no tiene que estar con ella un ciento por ciento, uno tiene que estar un doscientos por ciento con ella. Y bueno, eso no lo sabía el grupo en todo caso, sólo una periodista del canal, pero ahora todo van a saber. A mi señora no le gusto mucho que dejara el programa…”, afirmó.

Con respecto al estado de salud de María de los Ángeles, adelantó que ya la sacaron de la clínica. “Ahora estamos en casa y ella está recuperándose, pero no puede recibir gente porque se tiene que recuperar bien”, expresó.

Sobre su participación en el programa, la mujer dijo que fue muy emocionante, y a ambos se les cayeron las lágrimas al ver el momento de despedida por la televisión. “María me dijo ‘que lindo lo que dijeron los niños sobre ti‘”.