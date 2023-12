Terminar el colegio y estudiar actuación: Las razones por las que Hans Valdés decidió vivir solo en Santiago

Hans Valdés dio un importante paso personal y este fin de semana sorprendió al anunciar en su Instagram que tras su salida de Gran Hermano decidió irse a vivir solo a un departamento en Santiago.

El joven dejó su natal Constitución para radicarse en la capital en busca de un mejor futuro y con la idea de aprovechar de mejor manera las oportunidades laborales que se le han presentado tras su paso por la casa más famosa del mundo.

La decisión la tomó luego de haber estado viviendo dos semanas en la casa de una tía en Pudahuel y posteriormente en Puente Alto con otro familiar. Pero tal y como siempre contó en el encierro, por fin pudo cumplir su gran anhelo.

En cuanto al lugar al que se trasladó, se trata de un departamento de un ambiente y, según las imágenes que compartió en sus redes sociales, se puede apreciar que está cercano a Parque O’Higgins.

Las razones de Hans Valdés para mudarse solo

En cuanto a las razones que motivaron a Hans Valdés a buscar su independencia, están la búsqueda de un mejor futuro y también el poder cumplir con algunas metas que pospuso debido a que estuvo en Gran Hermano.

“A Constitución fui solo un día, a hacer un evento y estar con mi gente, después me devolví a Santiago. Hace mucho tenía pensado venirme, dentro del encierro igual dije que me quería venir a Santiago, porque siento que acá tengo más oportunidades y está todo más cerca”, explicó en Las Últimas Noticias.

El deportista recalcó que “quería estar solo, no sentir que estaba molestando en otro lugar, tener mi propio espacio acá y ya he comprado algunas decoraciones. Así que fue una decisión viendo mi futuro y mi crecimiento, y se me dio rápido lo de poder quedarme”.

Hans Valdés: “Estoy persiguiendo mis sueños”

“Es difícil igual, tiene su peso, porque uno está lejos de su familia. Yo recién estoy creciendo pero siento que estoy persiguiendo mis sueños. Mi mamá está feliz por mi decisión aunque dijo que me iba a extrañar, pero me da tranquilidad saber que mi familia está bien”, sostuvo.

En cuanto a su futuro, Valdés señaló que planea terminar el colegio en marzo en un centro dos por uno, mientras que en el plano deportivo aseguró que “no sé si volveré al club porque ahora estoy haciendo hartos eventos, el verano es buena temporada y la gente ha sido super linda y ha dado apoyo. Estoy ahorrando porque más grande me gustaría comprarme una vivienda”.

