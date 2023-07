“A veces no me siento yo”: Lucas explicó sus motivos para renunciar a Gran Hermano Chile

Lucas sorprendió a todos los televidentes y participantes de Gran Hermano Chile tras anunciar su renuncia al reality. Al interior del confesionario, argumentó que su decisión es porque está “acostumbrado a tener el control de todo en su vida y, claramente, en este lugar no se puede”. Asimismo, reveló que se “vio expuesto a situaciones donde me vi vulnerable“. También comentó que “a veces no me siento yo con las actitudes que tengo… un día me puse a llorar al frente de toda la casa”. Otra de las razones que señaló es la mala relación que está manteniendo con Francisca.