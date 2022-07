El emperador sin corona: Así es la serie sobre la gloria y tragedia de Adriano en Paramount+

Este es un nombre que seguro recuerdas si seguías el fútbol en los ’00: Adriano. El Emperador fue una estrella brillante que comenzó a parpadear hasta apagarse del firmamento, pero que marcó una época en este deporte, tanto por sus glorias como sus promesas jamás cumplidas. De él se trata esta serie.

Adriano Leite Ribeiro es el protagonista de Adriano Emperador, una docuserie de Paramount+, que ya tiene su primer capítulo disponible en el streaming, y que sigue los pasos del ex goleador brasileño desde que salió de la favela Vila Cruzeiro, de Rio de Janeiro, y rompió arcos en Italia hasta su presente.

En tres episodios, la producción dirigida por Susanna Lira deja hablar a un hombre que durante toda su carrera prefirió callar sus dolores, silenciar sus escándalos y que responde con una sonrisa triste tanto al hablar de la mayor de sus penas, la muerte de su padre, como de sus mejores momentos con el Inter de Milán.

Acá es el propio ariete que nunca ganó un mundial con los Pentacampeones es el que nos pasea por su historia, en la que nos encontramos tanto con relatos de sus familiares como también de leyendas vivas del fútbol que no hablan del emperador, sino de Didico, como le dicen sus cercanos.

Adriano, el hijo

“Cada vez que hablo de él empiezo a temblar, fue una persona muy importante”, comentó Adriano este martes, en la presentación de la serie sobre su vida en la que participó CHV Noticias, al recordar a su padre, Almir Leite Ribeiro, quien murió el 2004, tras vivir por años con una bala incrustada en la parte trasera de su cabeza.

Y sobre esa frase se construye gran parte de la serie: conocer una intimidad de una figura que fue amado por millones, cayó en un abismo que lo devolvió a las favelas y que, ahora, se atrevió a exponerse con sus luces y sombras: “La gente no nos ve como personas normales, en mi época fue bastante pesado. Tenemos que saber entender a la gente, no importa si son atletas o trabajadores, todos pasamos por dificultades, aún más cuando se pierde a un ser querido”, declaró en la conferencia.

Adriano, el emperador

“Si Adriano no está bien, el Emperador no está bien”, manifestó en el mencionado evento el ex Flamengo, Inter de Milán, Roma y Corinthians, entre otros, el peso que tiene su alma al interior de la cancha, porque ambas van unidas: su talento con el balón y su relación familiar.

Si bien su padre lo introdujo en el fútbol en la favela y su madre lo llevó a las inferiores del Mengao, Adriano se abrió un camino propio a punta de goles en la Serie A, por lo que los amantes del fútbol también podrán deleitarse con algunos grandes momentos de partidos icónicos narrados por sus protagonistas.

Anécdotas contadas por Ronaldo y Javier Zanetti también son parte de la serie que combina los relatos exclusivos con grabaciones caseras y transmisiones de los duelos claves en la trayectoria de Adriano. Desde sus primeros minutos en las canchas de tierra, al césped del Maracaná a los lujos de Milán, aquí seguimos al devastador artillero hasta que en su mejor momento la alegría se transformó en una tragedia de la que nunca se pudo recuperar.

Tras arribar al Inter y ser cedido a la Fiorentina y Parma, en 2004 regresó al conjunto Neroazzurro para anotar 12 goles en 18 partidos y conquistar ese mismo año la Copa América por penales y marcar el empate 2-2 en la final ante Argentina a los ’93. Meses más tarde, su madre lo llamó para decirle que su padre murió.

Adriano, el humano

“No me arrepiento de nada porque si lo hice fue algo que quise hacer”, sostuvo en la conferencia sobre sus peores momentos el ex seleccionado brasileño, quien compartió con una generación de leyendas liderada por el Fenómeno, Cafú, Ronaldinho y Roberto Carlos, entre otros.

De hecho, una de las interrogantes que busca comprender la docuserie es qué pasó con ese gran talento llamado Adriano que remeció a la liga italiana y que se terminó transformando en titulares de escándalos, drogas y violencia. Todo, tras el punto de inflexión que fue perder a su padre: “Ese gran hombre me hace falta”.