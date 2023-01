“Cómo prefirieron a los gringos”: RBD anunció gira por 3 países y Latinoamérica se deshizo en apenados memes

Después de 15 años de su separación, RBD anunció su regreso a los escenarios con una gira mundial que pasa por tres países.

Esta vez sin Alfonso Herrera, el grupo mexicano dio la noticia tras meses de especulaciones por un nuevo reencuentro sobre la tarima.

El Soy Rebelde Tour comenzará el próximo 25 de agosto y se extenderá hasta el 1 de diciembre de este año. Pero no tiene a sus fans latinoamericanos del todo contentos.

La gira contempla sólo tres países: Estados Unidos, México y Brasil, donde está la mayor parte de la fanaticada de RBD.

Sin embargo, los y las fans del continente del conjunto se preguntan qué ocurrió con el resto de la región, ya que la agrupación es ampliamente seguida por los hispanohablantes.

Por eso, sus seguidores realizaron una serie de memes para demostrar la verdadera tristeza que les generó la noticia. ¿Habrá chances aún de que vengan a Chile? Habrá que esperar.

La hostia que me he dado esta mañana al ver que no vienen a España… 🥲🥲#RBD2023 #rbdisback pic.twitter.com/Gx7yKjbfVL

— Adriáán (@adri_m_z) January 20, 2023