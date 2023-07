La intensa reacción de Bambino tras primera nominación de Alessia: “Si ella no estuviera, yo hubiese muerto”

La placa de nominación para esta semana ya está definida en Gran Hermano Chile, dejando dos sorpresas: Alessia y Fernando, más conocido como Bambino, quienes nunca habían estado en esta instancia. Más allá de la aparición de Fernando en este listado, la sorpresa llegó cuando se reveló que la joven cantante acompañará a su pareja en este riesgo por abandonar la casa-estudio. Al respecto, la ex The Voice fue consultada sobre sus sensaciones en caso de que Bambino sea quien se vaya. “Probablemente me afectaría bastante, mucho, estaría súper mal; pero después repuntaría, porque como lo dije cuando fue la expulsión falsa, yo vine con un propósito y eso no ha cambiado, y yo sé que lo voy a ver afuera”, declaró. Por su parte, y en caso contrario, él expuso que si se va Alessia “para mí sería terrible, porque es mi sustento numero 1 acá, es mi pilar, y si ella no estuviera ya hubiese muerto porque me da comida (…) siempre le he dicho que en algún momento esto puede pasar y tenemos que estar preparados”. “Lo que nosotros tenemos acá es real, así lo sentimos, y que afuera esto va a seguir, nos vamos a esperar”, continuó, afirmando que “si tuviera que irse alguien primero, me gustaría que fuera yo y no ella”.