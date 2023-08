La desconcertada reacción de Coni tras cortante respuesta de Hans: “Me sorprende caleta tu actitud”

Hans Valdés, quien hasta el momento se había caracterizado por ser uno de los jugadores menos conflictivos en Gran Hermano Chile, sacó su lado estratega después de ganar la prueba del líder de la semana.

El pasado jueves, el joven oriundo de Constitución sorprendió a todos sus compañeros al salvar a Francisca Maira de la gala de eliminación, incluso dejó en placa a Mónica Ramos, quien es una de las personas más cercanas a él dentro del encierro.

Esta situación fue ampliamente discutida por el resto de los participantes, tanto así que Jennifer Galvarini, conocida como Pincoya, criticó a Valdés por no salvar a Mónica.

“Cuídese el domingo, se queda pura gente de valores nomás”, respondió el jugador de 18 años, a lo que Galvarini arremetió diciendo “sí claro, el que tiene más respeto… traidor”.

Tensa conversación de Coni y Hans

Luego del conflicto, Constanza Capelli se acercó a Hans para conversar sobre lo ocurrido y cuestionó su cambio de actitud en los últimos días. “Te lo digo con cariño, yo creo que acá el juego no se trata de una estrategia, la gente afuera ve todo“, dijo la bailarina.

Por su parte, el joven futbolista se defendió diciendo que “estoy tranquilo, yo sé cómo he sido y no quiero tener ningún problema contigo o la Jenni“.

Capelli insistió en su punto, indicando “te pido que quizás mires las cosas con otra perspectiva, que te des cuenta que en esa pieza (Lulos) no hay esa maldad que tú piensas“.

“No tienes que preocuparte por mí, Coni, yo sé lo que hago”, contestó Valdés, a lo que Coni señaló “no es eso, Hans, por qué lo ves así con esa soberbia“.

“Tú conversabas con nosotros, estabas ahí y de un día para otro nos dejaste de hablar, dejaste de compartir con nosotros, algo no hemos hecho nunca con ustedes”, agregó la jugadora.

Finalmente, Hans sostuvo que “lo tengo claro y no necesito que me vengas a tratar de cambiar la mente”. Esto último fue negado por Constanza y le preguntó “¿ya no me querí ni siquiera escuchar?”, a lo que Valdés contestó tajantemente que “ahora no”.

“Me sorprende caleta tu actitud”, arremetió la participante, mientras que el futbolista señaló que “yo no voy a andar peleando tampoco, tengo claro mis pensamientos. Así lo pienso yo y nadie me va a cambiar la mente“.

Mira el momento acá:

