Reacción Coni a voto legado de Francisca y se refiere al conflicto: “Yo no soy sólo ese fin de semana”

Francisca Maira dejó su voto legado para Constanza, quien se refirió al respecto: “La verdad que sí me lo esperaba, quizás yo hubiera hecho lo mismo después de una discusión tan fuerte como la que hubo”. Minutos después comentó que ambas pusieron de su parte para llevarse bien pero no resultó: “Ella me hirió profundamente con un comentario (…) fui muy leal a ella, confié mucho en ella”. Finalmente se refirió al conflicto en especifico, reflexionando al respecto: “A mí me toca asumir lo que me corresponde (…) no se va a volver a repetir, estoy aprendiendo, soy un aprendizaje constante”, expresó.