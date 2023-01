¡De Coreano Loco a la Doctora Polo! Así reaccionaron los famosos a la “tiradera” de Shakira a Piqué

La canción de Shakira junto a Bizarrap se convirtió en todo un fenómeno desde su estreno la noche del miércoles, al ser una verdadera “tiradera” no solo para Gerard Piqué, sino también para su nueva novia, Clara Chía.

Como se convirtió en uno de los estrenos del momento, diversos famosos reaccionaron a la colaboración de la colombiana y el argentino, partiendo por el reconocido youtuber Coreano Loco, quien aseguró que el junte de la colombiana y el trasandino es un junte “histórico”.

Escuchando la letra, el streamer indicó que “esta tiraera es muy fuerte. Le tiró hasta a la novia. ¡Qué culpa tiene la novia!”.

Junto a esto, el youtuber señaló que “aparte de la letra y la tiradera, esto es un temazo”. “Qué pedazo de voz”, declaró.

“Se jodió Piqué. Shakira rompió”, cerró.

Otra de las que reaccionó fue la doctora Ana María Polo, quien a través de su cuenta de TikTok compartió un divertido momento

“¡Ay, Dios mío! ¡Qué loquera! No, yo no puedo con estas locuras”, dice la abogada en el video donde escucha la canción.

“Así es! Las mujeres facturando”, añadió la conductora de Caso Cerrado.

Finalmente, otro de los que reaccionó fue el streamer español Ibai Llanos, quien a través de su cuenta de Twitter escribió en modo irónico “creéis que lo de Shakira va por Piqué?”.

Creéis que lo de Shakira va por Piqué? — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Luego, publicó un video donde reacciona ante tal “temazo”, como lo describió: “Descanse en paz, Gerard Piqué”.

“Estoy flipando. He flipado. Es verdad que no es comercial, ahora estoy rallado”, aseguró, explicando que “aquí lo llama un mierdas”, haciendo referencia al ex futbolista.

“Esto es una barra de cojones”, manifestó Llanos.