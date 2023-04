La deslenguada reacción de Daniela Aránguiz por tatuaje tapado de Valdivia: “Me hizo un favor”

Este lunes, la tatuadora de Jorge Valdivia reveló a través de sus historias en su cuenta personal de Instagram que tapó un diseño en el brazo del futbolista.

El procedimiento pudo pasar desapercibido de no haber sido por un sabroso detalle: era el nombre de su ex pareja, Daniela Aránguiz, el que borró con un nuevo dibujo que impregnó con tinta por encima del original.

Aunque el futbolista no se ha referido al hecho, fue la propia panelista de farándula quien entregó su versión al respecto en el más reciente capítulo de Zona de Estrellas.

Allí, Daniela partió revelando que hizo algo similar con un tatuaje que tenía alusivo a su ex marido al otorgarle un nuevo significado que guarda relación con sus hijos. “Yo tenía el nombre de Jorge acá, pero como mi hijo se llama Jorge, escribí Agus arriba y es como borrárselo”, dijo en el programa Zona de Estrellas.

“Le agradezco que lo haya hecho”

Profundizando en el tema, Aránguiz señaló estar satisfecha con la decisión de Valdivia al ser consultada por el procedimiento. “Estar con el nombre de tu pareja, o de alguien que fue significativo en tu vida, y estar con otras mujeres, encuentro nada que ver, así que me hizo un favor. Le agradezco al señor de alto conocimiento público que haya hecho esto”, expresó.

Asimismo, la ex chica Mekano enfrentó las especulaciones sobre el nuevo diseño, pues varios aseguran que se trataría de su ojo. “Yo le dije a mi exmarido que nunca más me iba a poder ver a los ojos, así que si se lo tatuó y llega a ser mío o no, me parece muchísimo, bonito le quedó, felicitaciones a la tatuadora”.

Finalmente, la bailarina añadió que “uno se puede borrar el nombre y muchas cosas, pero la historia y los recuerdos siempre se quedan, y eso es lo importante. Prefiero quedarme con los bonitos recuerdos de lo que algún día fue nuestra relación”.