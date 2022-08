“Una sorpresa, no lo vi venir”: Así fue la reacción de Elvis Crespo tras el homenaje que le hizo Bad Bunny

El artista, además de agradecer el tributo realizado por el puertorriqueño, recordó el momento en que grabó el video de Suavemente, hace 25 años. "No me gustó el video. Cuando vi la edición y los efectos, yo recuerdo que me deprimí", confesó en el video subido a Instagram.