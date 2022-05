“Gracias a Dios que no fue géminis”: La reacción de los fanáticos al nacimiento del hijo de Rihanna

Este jueves se confirmó el nacimiento del primer hijo de la cantante Rihanna y su pareja, el también músico A$AP Rocky.

Según consignó el medio estadounidense TMZ, la guagua nació el pasado 13 de mayo en la ciudad de Los Ángeles, California.

Recordemos que la última vez que se vio a la artista originaria de Barbados en público fue el 9 de mayo durante el fin de semana del Día de la Madre en una cena junto al rapero.

En tanto, su última publicación en Instagram es desde hace al menos una semana.

El nacimiento de la guagua de la intérprete de Umbrella generó una serie de reacciones en redes sociales, donde los usuarios incluso agradecieron que no se trate de una guagua géminis.

Revisa algunas reacciones a continuación:

Taylor Swift after hearing Rihanna's baby is born pic.twitter.com/75JHNj4ppN — 😭⚰️ (@notfancy_) May 19, 2022

first look at rihanna and her baby 😍🥰 pic.twitter.com/oUZn8xm8Me — stegan the mallion (@diablosasshole) May 19, 2022

Rihanna and ASAPs baby was born on Friday, May 13. He is a Taurus sun and libra moon! — (messy) astro memes (@magstrology) May 19, 2022

A moment of silence for babies being born today finding out their mother isn't Rihanna pic.twitter.com/P7nb6Thfue — Officer Martinez➐ (@CBMovieFan) May 20, 2022

Gracias a Dios que el baby de Rihanna no fue geminis. — 𝕤𝕠𝕝𝕒𝕣 𝕡𝕠𝕨𝕖𝕣 🌞 (@RocketNum9_) May 19, 2022

Me agarro tarde para morir y reencarnar como baby de Rihanna — Ashley Davis (@ashdavisr) May 19, 2022