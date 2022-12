“La farándula nunca muere”: La reacción de Fran García-Huidobro tras comentado live de Anita Alvarado

El live de Anita Alvarado se convirtió en el gran tema que remeció al espectáculo nacional durante la tarde del pasado domingo. Esto, debido a las confesiones que realizó en relación a Jorge “Mago” Valdivia y Daniela Aránguiz, cuya separación fue anunciada solo algunos meses tras diversos rumores de infidelidad por parte del futbolista.

Cabe mencionar que la denominada “Geisha” reinstaló el tema en la palestra tras participar del programa de Chilevisión, Podemos Hablar, donde se refirió a este quiebre amoroso y desató entonces la reacción de la influencer mencionada.

Dentro de las principales confesiones de Alvarado, aseguró que el ex seleccionado nacional estuvo enamorado de su hija Angie cuando ella solo tenía 17 años, todo mientras Valdivia mantenía una relación con Aránguiz.

Las revelaciones de Anita no dejaron a nadie indiferente, tanto así que la transmisión a través de su cuenta de Instagram superó las 80 mil personas conectadas.

Comentario de Fran García-Huidobro

Una de las primeras figuras del espectáculo criollo que reaccionaron tras el live fue Francisca García-Huidobro, quien destacó la cantidad de usuarios que miraron en vivo la declaración de Anita Alvarado.

A través de sus historias de Instagram, la ex animadora de Primer Plano y actual jurado del programa Yo Soy de Chilevisión, compartió una captura de la transmisión de Alvarado junto al texto “cariñoso saludo a los que dieron por muerta la farándula”.

Luego, por medio de un video, la actriz comentó que “82 mil personas se conectaron a ver el live de Anita Alvarado. Yo, por razones personales e históricas, tengo mucho cariño por Anita y Daniela Aránguiz. Ese no es mi tema, yo no me meto ahí“.

“Lo que me parece muy interesante es la cantidad de gente que ve este tipo de lives, pero da por muerta a la farándula. La farándula nunca muere, nunca ha muerto“, agregó.

En esa misma línea, la presentadora de televisión resaltó que si bien hoy día no existe un formato de “farándula” en la televisión abierta, esto se trasladó a las redes sociales y quedó en evidencia en la transmisión de Alvarado.

“Si se va a volver a hacer farándula o no, no es una decisión mía, es una decisión de los canales de televisión. Pero que a la gente le gusta, le gusta, así que salgan del clóset y asuman que les encanta la farándula“, cerró.

