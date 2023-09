Fran tuvo deslenguada reacción al saber que Mónica votó por ella: “¡Traicioneraaa!”

Francisca Maira, la reciente eliminada de Gran Hermano Chile, participó este miércoles en el react oficial del reality show conducido por el comediante Claudio Michaux y se llevó una ingrata sorpresa con Mónica Ramos.

Michaux leyó las preguntas de los seguidores de Gran Hermano y la primera de ellas estaba relacionada a Mónica, quien votó en reiteradas ocasiones por Francisca Maira para que formara parte de la placa de nominación.

“Mónica te votó y Hans, que fue la persona de la otra pieza”, señaló Claudio, desatando una honesta respuesta por parte de Francisca.

¿Cómo reaccionó Fran por el voto de Mónica?

“Hans me lo dijo al final cuando ya había pasado por todo mi proceso de ansiedad. Básicamente, me lo dijo el día que me iba… pero no importa, me lo dijo igual”, agregó.

La ex jugadora aseguró que “no se tomaba personal” que sus compañeros votaran en su contra, pero sí “encontraba más heavy que nadie me dijeran quién era, entonces dije ‘alguien me está viendo la cara de hue…’“.

Respecto a los votos de Ramos, Fran reconoció que “sabía que me votaba, pero no caché que me votó en todas las placas. Yo creo que en verdad lo hizo para no complicarse, pero no la culpo… Tiene 77 años, digo ‘filo’ y sé feliz“.

Más adelante, el conductor recordó el conflicto que tuvo Mónica con Jorge a principios del reality. Si bien en un comienzo votó por él, después dejó de hacerlo y sus dardos se dirigieron principalmente a Maira.

“¡Miraaa, vieja traicionera! Y yo que le hablaba todos los días, me preocupaba de ella. Siempre dije que me gustaría que ella ganara, es una guerrera y me cagó“, reaccionó la joven con su particular estilo.

Finalmente, concluyó que “cuando las cosas son para ti, son para ti, y si había llegado mi momento para irme, llegó“.

El paso de Fran por Gran Hermano

La ex jugadora se refirió a sus primeros días fuera del encierro, indicando que “no he descansado nada y estuve hasta las 8 de la noche en entrevistas. Después me acosté como las 11 y hoy (miércoles) me levanté súper temprano para el matinal”.

“Estoy súper contenta, más que nada por la gente porque he recibido demasiado amor por Instagram y en la calle. Gente que me ve y se pone feliz, eso me llena porque no cachaba que era tanto lo que me querían”, afirmó la joven.

Sin embargo, reconoció que también tiene detractores. “Hay que gente que también me odia, es parte de, pero son mucho más los que me aman y eso me hace muy feliz“, señaló.

Revisa el momento acá:

Síguenos en