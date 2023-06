La particular reacción de Jennifer al ser nuevamente nominada en GH: “Me voy a sorprender el día que no esté”

Este miércoles se definió la segunda placa de nominación de Gran Hermano Chile, la cual incluyó inesperados nombres y desató algunas polémicas al interior de la casa-estudio. Sin embargo, alguien no se tomó por su sorpresa su nominación fue Jennifer, también conocida como “La Pincoya”, quien aseguró que le “gusta” estar dentro del grupo en peligro de eliminación. “Yo creo que me voy a sorprender el día que no esté en placa (…) Voy a seguir siendo igual, prefiero eso que no andar aclarándolo en el mismo momento”, señaló.