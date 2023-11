Jorge Aldoney hizo importante y emotivo llamado tras eliminación de Gran Hermano: “Nadie merece eso”

Una semana de emociones a flor de piel se vive en Gran Hermano. Ahora, debido a la sorpresiva eliminación de Jorge Aldoney de la casa más famosa del mundo.

Tras una placa de eliminación compuesta por Viviana, Eskarcita, Pincoya y Constanza, el jugador se convirtió en el menos votado por el público y, en consecuencia, en el último hombre en abandonar el encierro.

Si bien reaccionó con sorpresa, lo cierto es que el Mister Chile actuó también con bastante tranquilidad al conocer la noticia. “Me esperan muchas cosas lindas afuera”, comenzó diciendo a Diana Bolocco.

Jorge Aldoney tras ser eliminado de Gran Hermano: “Todos somos ganadores”

“Siento que todos somos más que ganadores. (…) Me voy contento, me espera mi perrita, me espera mi Skarleth, me espera mi familia, mis amigos. Fue un recorrido gigante”, expresó también, en compañía de sus compañeras.

A su vez, Aldoney mencionó el logro de haber sido el último hombre en la casa asegurando sentirse “validado”. Además, tuvo tiempo para la política: “Me voy a estudiar la nueva Constitución. Espero que la gente vaya a votar y que la gente cumpla con su deber cívico“.

Finalmente, como parte de su último discurso en la casa, Jorge Aldoney dedicó sentidas palabras a sus ex compañeros, especialmente a Benjamín Lagos, en alusión al odio que han recibido en redes sociales.

El importante mensaje de Jorge Aldoney por el odio en redes sociales

“Quiero dedicarle mi participación en el programa y todo lo bueno que puede pasar de aquí en adelante, a todos mis ex compañeros que han sufrido de odio, de hate“, pronunció el ahora eliminado jugador de Gran Hermano.

“Nadie merece eso”, sentenció. “Detrás de un perfil de Instagram o de una red social hay una persona, una familia, un trabajo, una estabilidad emocional que se puede ver afectada“, advirtió.

Para terminar, mencionó directamente al primer jugador que abandonó el reality y le envió un cariñoso saludo. “Se lo digo especialmente a Benja, que sé que fue uno de los que más sufrió, espero que se pueda recuperar si es que ya no lo hizo”, concluyó Aldoney.

