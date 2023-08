“Sorpresa no solo para mí”: Mónica quedó descolocada luego que Hans no la salvara de placa en Gran Hermano

Una gran decisión tuvo Hans Valdés en sus manos. En medio de una inédita placa de eliminación integrada por 7 jugadores, el futbolista tuvo que sacar a uno de sus compañeros de la instancia y, así, permitirle estar una semana más en el encierro. Si bien tanto en la casa como en redes sociales esperaban que Valdés salvara a Mónica Ramos, grande fue la sorpresa cuando pronunció su nombre al momento de revelar a quien dejaba en placa. “Me duele dejarla. Todo va en un juego, no se lo tome mal“, expresó. “Sorpresa sí, no tan solo para mí, para muchos, pero me lo tomo con tranquilidad”, reaccionó la mujer de 77 años.