La reacción de Naya Fácil tras término de su esperada audiencia: “¿Cómo carajo me voy a mantener intachable?”

Después de meses de espera y de incluso haber estado con una orden de detención en su contra, Naya Fácil es una mujer libre.

Este miércoles se desarrolló la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Caldera, a raíz de una querella presentada en su contra por el delito de ultraje de objetos y lugares de culto, debido a un desnudo que realizó años atrás en la Iglesia San Vicente de Paul.

Desde temprano que la influencer fue mostrando cómo empezó su día en medio de la expectación por la resolución en su caso. “La Brunilda (alcaldesa de Caldera) no sabe con quién se metió”, bromeó en sus historias en Instagram.

Es más, era tanta su ansiedad que se confundió de hora y pensó que la sesión comenzaría a las 9:00 de la mañana, pero en realidad era a las 10:00 horas.

Luego, Naya Fácil continuó compartiendo registros de la audiencia hasta su término, instancia en que confesó que “no entendí qué me sentenciaron. Por estar haciendo historias, no entendí. Voy a llamar a mi abogadas”.

Pasaron un par de horas y así llegó la feliz noticia: “Este pechito que está acá está en libertad”, dijo con una sonrisa en su rostro, explicando que tampoco deberá pagar una multa ni deberá pedir disculpas públicas.

“Solamente me tengo que mantener intachable durante un año, sino se me reabre la causa”, precisó Nayadeth. Es decir, “de aquí al 2024 no me puedo meter en ningún lío”.

En cuanto a lo que le informó su abogada, expuso que “según el magistrado y la iglesia, dios me perdonó. Y no lo digo en tono de broma”.

Aunque al cierre de su video mostró su preocupación con cumplir la única condición que le impusieron. “¿Cómo carajo me voy a mantener yo intachable durante un año? No sé (…) Los problemas me buscan”, cerró.