El actor y estrella de Hollywood, Pedro Pascal, sigue sumando muestras de cariño por parte de sus fans chilenos, a pesar de no vivir en el territorio nacional.

Este viernes, el diario La Cuarta dio a conocer los ganadores del Copihue de Oro 2021, donde el protagonista de The Mandalorian obtuvo el premio a “Mejor actor chileno de la década”.

Luego de enterarse del reconocimiento entregado por votación popular, Pascal agradeció el galardón enviando un video desde Europa.

“Un millón de gracias por este honor. No me lo puedo creer. Me tienen totalmente impactado. Les quiero mandar unos abrazos, unos besos. Un cariño. Todo lo que tengo dentro de mí. A todos los fans, todo por ustedes. Muchísimas gracias”, señaló.

El intérprete de 46 años se suma a otras figuras y programas de televisión premiados por la “barra pop”, dentro de los galardonados se encuentra CHV Noticias en la categoría “Mejor noticiero”, Contigo en la mañana como “Mejor matinal” y Felipe Camiroaga como “Animador de la década”. En tanto, Julio César Rodríguez y Paula Daza se coronaron como reyes de la premiación.