Así reaccionó Pincoya al saber que Coni superó su particular récord en GH: “No doy mi corona”

Constanza Capelli superó el récord que, hasta el capítulo de este miércoles, lo mantenía Jennifer Galvarini (Pincoya) en Gran Hermano Chile. Luego de esta última placa, la ex bailarina de ballet es la jugadora que más veces ha sido nominada en el reality show de Chilevisión. “Ya superé a la Pincoya, así que ahora pasó la corona de la Pinco hacia mí”, dijo entre risas Capelli, a lo que la oriunda de Chiloé señaló “no, yo no doy mi corona, déjamela acá nomás. Uno está en placa hasta el final”.