Durante la noche de este viernes, Stefan Kramer sorprendió con una imitación del periodista Rodrigo Sepúlveda, donde repasó la actualidad nacional y bromeó mezclando la política con el partido de fútbol entre Chile y Bolivia.

El comediante hizo referencia a la viralizada opinión que dio el conductor de Meganoticias, respecto al alcance de las recientes ayudas económicas anunciadas por el Gobierno.

“Quiero decir algo, ¿por qué no? ¿por qué no puedo decir algo? quiero decir algo ¿y saben qué quiero decir? Todo Chile en cuarentena, ok, estamos en cuarentena, perfecto, estamos en cuarentena ¿y saben lo que quiere decir que estamos en cuarentena? que estamos en cuarentena”, dice Kramer en un video que suma miles de reproducciones en redes sociales.

Asimismo, bromeó con el modo de hablar de Sepúlveda: “¿Por qué me dices que hablo como argentino? No, que boludés más grande del porte del obelisco”.

Respecto del encuentro futbolístico de este viernes, donde Chile resultó victorioso, el humorista dijo que “hay que ganarle a Bolivia con esta selección (…) jugamos todos, juega Izkia (Siches) por la izquierda, juega (Enrique) Paris por la derecha”. Esto, en relación a los recientes cruces de palabras entre la presidenta del Colegio Médico y el ministro de Salud.

Luego de la viralización del registro, el periodista reaccionó a través de su cuenta de Twitter y agradeció la imitación de Kramer. “Gracias genio. Un honor. Mi respeto y agradecimiento”, señaló.