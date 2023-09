“Quiero seguir adelante”: Scarlette reacciona a salida definitiva de Rubén en Gran Hermano

La noche de este domingo la participante de Gran Hermano Chile, Scarlette Gálvez, reaccionó a la decisión del programa de apartar del juego a Rubén Gutiérrez tras serias acusaciones en su contra.

Apenas comenzó este nuevo capítulo, los conductores del programa le consultaron a Scarlette cómo se sentía, asimismo, dieron a conocer que cuenta con apoyo psicológico e incluso pudo conversar con su familia sobre la permanencia en el reality.

Reacción de Scarlette a decisión de Gran Hermano

“Este es un programa de la vida real y lamentablemente estas son situaciones que suceden. Yo creo que muchas mujeres nos ha pasado que nos hemos sentido así de incómodas y pasadas a llevar. Y me siento agradecida por el apoyo de mis compañeros“, partió diciendo la jugadora.

Sobre la misma Eskacita agradeció a la producción “por el apoyo que me brindaron” y anunció que seguirá adelante en la competencia. “Me siento cómoda en la casa“, expresó.

En este mismo contexto, la participante confesó que es un sueño para ella estar ahí por lo que no se rendirá ante lo sucedido. “Este siempre ha sido mi sueño, siempre valoré y agradecí la oportunidad de estar acá, entonces que esta situación no me afecte ni como persona ni como participante“, dijo.

“Lamentable el caso, nunca quise que sucediera así, por lo mismo no agrandé la situación ni quise hacer un show ante eso. Me acerqué directamente al confesionario, hablé con la persona involucrada, pero ya sucedió lo que tenía que pasar“, sostuvo Scarlette.

Revisa el video reacción:

