“Llegó el momento”: Skarleth rompió en llanto al enterarse que recibió nominación fulminante en Gran Hermano

Inmediatamente después de la eliminación de Lucas Crespo, la temida nominación fulminante fue utilizada por segunda semana consecutiva en contra de uno de los jugadores de Gran Hermano Chile.

Si bien Jorge Aldoney intentó obtener tal atribución, Jennifer Galvarini se adelantó y fue la primera en llegar hasta el confesionario para mandar a placa y sin posibilidad de salvación a un concursante de la casa.

Skarleth rompió en llanto por la nominación

En esa línea, aunque esto ocurrió el domingo, fue este martes cuando Skarleth Labra se enteró que recibió tal nominación, mostrándose impactada y derramando algunas lágrimas por su nueva situación en la placa de eliminación.

“Ya fue ya, llegó el momento chiquillos”, fue lo dijo a sus amigos al momento de afrontar el complejo panorama que se le viene tras conocer la noticia. Sin embargo, al no dejar de pensar en su situación, incluso no dudó en culpar a Constanza como la autora de esta votación.

Skarleth culpó a Constanza por la fulminante

“Es obvio que se van a concentrar los votos en mi, porque yo me peleé con ella (Coni) en vivo y después de eso la mandé a placa y la salvaron de segunda”, lanzó la joven participante.

“Tení’ que odiar mucho a una persona para hacerle eso. Yo no se lo hubiese hecho a ella (…) Quizás sí le hubiese hecho la espontánea, pero no la fulminante, porque no la odio tanto“, dijo también la joven nominada.

