Sin duda uno de los temas más comentados de este martes es que la actriz Lux Pascal dio a conocer públicamente que es transgénero y que en julio de 2020 inició un tratamiento de reemplazo hormonal para realizar su transición.

La joven de 28 años, anteriormente conocida como Lucas Balmaceda por su papel en la serie Los 80, comentó que “para todos en mi familia mi transición ha sido algo natural. Casi algo que esperaban que sucediera”.

“Siento que para mí es mucho más sencillo también moverme en el mundo como mujer. Pero yo sigo abogando por que las identidades no binarias tengan un espacio”, dijo.

Una vez conocido el anuncio, una de las reacciones que destacó fue la de su hermano, Pedro Pascal, quien escribió: “Mi hermana, mi corazón, nuestra Lux”.

Sin embargo, no fue el único. En redes sociales la noticia fue ampliamente comentada y celebrada, y además dio paso a un debate sobre la importancia del apoyo familiar para poder vivir abiertamente una identidad no binaria, la cobertura de la prensa y separar a la actriz de la figura de su hermano.

Admiración por Lux Pascal . Sí, porque aún desde los privilegios que ella misma reconoce, hay que tener valor y generosidad para hablar de su transición. Porque este país y mundo discriminan y mucho a las personas trans sin respetar derechos básicos. @Revista_Ya https://t.co/oMmnTcS7Tg pic.twitter.com/oHAf1ikoZS — Mónica Rincón González (@tv_monica) February 9, 2021

Queremos celebrar la valentía de la actriz Lux Pascal, quien hoy cuenta orgullosa su identidad como mujer trans. “Para todos en mi familia mi transición ha sido algo natural. Casi algo que esperaban que sucediera”, declaró hoy en entrevista con Revista Ya. pic.twitter.com/pGyRot4Z4O — Fundación Iguales (@IgualesChile) February 9, 2021

"Hay que estar por encima del odio"

Hoy la portada de la @Revista_Ya es la actriz Lux Pascal, quien nos cuenta sobre su tránsito de género. pic.twitter.com/oiBbgfom5i — Alessia Injoque (@ale_injoque) February 9, 2021

Gracias por tu valentía Lux Pascal. Tengo el placer de conocerte y se que eres una persona increíble, talentosa y bondadosa ❤️ pic.twitter.com/qG3O8yUCCb — Vicente Gabriel Gutiérrez Berner (@VicenteGberner) February 9, 2021

Revista YA de El Mercurio visibiliza legítima biografía trans de la actriz Lux Pascal destacando que protagonista es hermana de un famoso actor internacional (Pedro Pascal) omitiendo tantas otras luchas e historias de personas que han vivido tránsito sin luces ni apoyo familiar. https://t.co/fDSuuNpJHL — Víctor Hugo Robles (@elchedelosgays) February 9, 2021

Sé que Lux Pascal tiene un hermano mega famoso, pero me parece que brilla con su luz propia. En todo lo que la he visto me ha gustado mucho como actúa. Ojalá no la sigan siempre asociando a su hermano — Camila (@cdentone) February 9, 2021

Esto me sacó una lagrimita. Que importante debe ser para una persona LGBTIQ tener el apoyo de la familia. En este caso, del hermano. Que lindo, estoy muy feliz por Lux Pascal y no me queda más que apoyarla a distancia en su transición. pic.twitter.com/0XPwrJ4rw3 — Alejandro Basulto (@Ale_Basulto) February 9, 2021