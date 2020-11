Este sábado 31 de octubre se confirmó la muerte del actor Sean Connery, conocido por su interpretación de James Bond, siendo el primero en llevar el papel a la pantalla grande.

Si bien participó en otras películas como The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade y The Rock, Connery será considerado en gran medida como el mejor actor que interpretó al agente 007 en la franquicia de larga duración, y a menudo se lo nombra como tal en las encuestas.

“Es un día triste para todo los que conocieron y quisieron a mi papá, y una pérdida triste para todas las personas alrededor del mundo que disfrutaron el maravilloso don que tenía como actor”, señaló a BBC, Jason Connery, hijo del artista.

Se reveló que el intérprete, falleció pacíficamente mientras dormía en Bahamas, su lugar de residencia en sus últimos años. “No había estado bien durante un tiempo”, afirmó su hijo.

Lee también: Sean Connery, el primer actor en interpretar a James Bond en el cine, falleció a los 90 años

Reacciones a su muerte

La partida de Connery ganador del premio Oscar como mejor actor de reparto por “The Untouchables”, en 1987 generó muchas reacciones en las redes sociales, casi todas ellas lamentando la muerte del icónico actor.

Entre ellas, la del actor británico Daniel Craig, quien actualmente interpreta al agente 007 en la pantalla grande.

“Con tanta tristeza me enteré del fallecimiento de uno de los verdaderos grandes del cine. (…) Sir Sean Connery será recordado como Bond y mucho más. Definió una época y un estilo”, escribió Craig en la cuenta oficial de las películas de James Bond en Twitter.

“Crecí idolatrando a Sean Connery. Una leyenda en la pantalla y fuera de ella. Descansa en paz”, expresó el australiano Hugh Jackman.

Statement from Daniel Craig “It is with such sadness that I heard of the passing of one of the true greats of cinema. pic.twitter.com/McUcKuykR4 — James Bond (@007) October 31, 2020