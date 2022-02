En la noche de este miércoles, llegó a las pantallas de Chilevisión un nuevo episodio de la serie Doctor Milagro, que ya se ha posicionado como el programa con mayor sintonía en el horario nocturno.

En este capítulo, se presentó el caso de una niña que no tenía la capacidad física de poder reír, debido a la parálisis de determinados nervios en el cerebro. En medio de una consulta, en la que incluso estaba su padre presente, la menor dijo sarcásticamente que no estaba dispuesta a someterse a la cirugía. Sin embargo, debido a su condición, no quedó muy claro si estaba bromeando o lo decía en serio.

En este momento, Ali dio un paso hacia adelante y habló con la afectada, de manera demasiado sincera. “¿Te gustaría ser comediante?”, le dijo a la paciente, dejando a todos los presentes absolutamente atónitos y mirándose evidentemente incómodos.

Lee también: Líder indiscutido: Chilevisión se impuso como el canal más visto de la televisión chilena durante enero

Luego, agregó “hay riesgo de muerte y es solo una cirugía opcional. Creo que debe ser algo muy serio para ti si lo estás considerando. Sonreír no debería ser tan importante, no puedes estar feliz todo el día“. El doctor Korman, su jefe, se molestó con él y lo increpó. “No creo haber dicho nada malo“, respondió Ali.

No me juzguen por querer decirles la verdad a los pacientes 👀#DoctorMilagroCHV pic.twitter.com/NxTTFBkwTt — Ali Vefa 🧑🏽‍⚕️ (@AliVefaCL) February 2, 2022

Rápidamente, esta escena desató una serie de comentarios por parte de los seguidores del programa, quienes se manifestaron a través de Twitter. Algunos consideraron simplemente genial la forma de expresarse de Ali, mientras que otros estimaron que no fue adecuado lo que dijo.

“No la embarres”, fue lo que planteó una usuaria de la plataforma, mientras que otro internauta afirmó que el protagonista “es un crack“.

Lee también: “Me indigna”: El ingrato gesto de Ferman hacia Ali que enojó a los seguidores del Doctor Milagro

Mira algunas de las reacciones en Twitter

Jajajaja Ali preguntándole a la cabra chica si le gustaría ser comediante, un crack este Ali 😎 #DoctorMilagroCHV — Babi (@cantbefixedlisa) February 2, 2022

Yapo Ali avíspate no la embarres #DoctorMilagroCHV — Cammy (@Mila27C) February 2, 2022

Ali, tienes que cerrar la boca #DoctorMilagroCHV — Rony (@ronycandia) February 2, 2022

#DoctorMilagroCHV nunca cambies la sinceridad ante todo @AliVefaCL verdad a los pacientes — Katy (@Ady12978565) February 2, 2022