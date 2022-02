En la noche de este lunes, llegó a las pantallas de Chilevisión un nuevo episodio de la serie Doctor Milagro, historia que se ha convertido en la favorita de los espectadores.

En este capítulo, Ali y Nazli tuvieron un fallido intento por llevar cabo una primera aproximación al contacto físico. Esto, evidentemente resultó muy complicado para el protagonista de la historia, quien dado su trastorno del espectro autista, suele evitarlo a toda costa.

Paralelamente, el Doctor Milagro vivió un inesperado evento, en que una paciente del hospital se abalanzó a darle un beso. Si bien luego le pidió disculpas y pareció ser algo de poca trascendencia, hubo un testigo y por lo tanto lo ocurrido no tardó en llegar a oídos de Nazli.

“Necesito preguntarte algo. ¿Le diste a mi paciente un beso?”, fue la interrogante que le lanzó la asistente. El doctor rápidamente respondió que no. “Fue ella quien me besó, yo no la besé“, aseguró.

Luego, el personaje principal explicó que “solo estaba examinando y de pronto me dio un beso, luego me sentí tan mal Nazli, no cuenta como beso”. Por su parte, la mujer, con evidente decepción en su rostro, señaló que “no creí que fuera verdad“.

Rápidamente, esta situación fue comentada por los seguidores del programa, quienes se manifestaron a través de Twitter. Algunos se refirieron a la frustración de Nazli, mientras que otros usuarios incluso catalogaron a Vefa como “un galán”.

Mira acá algunas de las reacciones en Twitter

La Nazli se lo tomo bien solo hizo un leve puchero jajajaja #DoctorMilagroCHV — Francisca 🕊🌸🌵 (@Churulitos) February 8, 2022

Nazli al enterarse que no fue el primer beso de Alí #DoctorMilagroCHV pic.twitter.com/rBEgPy0T0L — Alkymista (@MaarcoSantana) February 8, 2022

Ese espero que así sea, sonó como, ojalá sea a mi, a la que toques 😂😂 esa Nazli es muy chucheta…#DoctorMilagroCHV — Rosmary P.H (@preciosarouss) February 8, 2022

Volviendo a ver la escena de Nazli y Ali hablando sobre el beso robado que le dio la mujer, es muy notorio en las caras de Nazli la decepcion, celos, tristeza y su mente de "No me tocaste y besaste a esa mujer" #DoctorMilagroCHV — Diobro (@Diobro5) February 8, 2022

Nazli al saber que Ali "Beso" a una mujer y a ella no la pudo tocar jajajaja #DoctorMilagroCHV pic.twitter.com/0QqUlofkAl — Diobro (@Diobro5) February 8, 2022

Yo no la besé, ella me besó 😢#DoctorMilagroCHV pic.twitter.com/asM7aFQmei — Ali Vefa 🧑🏽‍⚕️ (@AliVefaCL) February 8, 2022

Nazli al enterarse del beso que dio Ali por equivocación 😂#DoctorMilagroCHV pic.twitter.com/v2fU8j8Vud — Rony (@ronycandia) February 8, 2022