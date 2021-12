En la mañana de este domingo se confirmó la muerte de Vicente Fernández, cantante mexicano y uno de los máximos exponentes de la música ranchera. El deceso se produjo a los 81 años y ocurre luego de haber sido hospitalizado en el mes de agosto por una caída.

A través de la cuenta de Instagram oficial del artista, se dio a conocer la noticia junto a una fotografía del intérprete de Estos Celos. “Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am”, informaron.

“Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una gran trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando”, agregó el post.

El intérprete de El Rey y Mujeres divinas había dejado los escenarios en 2016 y, aunque apareció varias veces sobre los escenarios, quiso dedicar sus últimos años de vida a descansar y a compartir tiempo con su familia.

Reacciones

Luego de revelarse el deceso, diversas figuras del espectáculo y la política lamentaron la partida de Fernández, destacando su aporte para la cultura mexicana a través de la música.

La actriz Florinda Meza, icónica intérprete de Doña Florinda en El Chavo del 8, escribió en sus redes sociales: “Mexicano hasta la médula, murió en 12 de diciembre. Que la virgen lo reciba y lo lleve al cielo. Descanse en paz, Vicente Fernández”.

A través de Twitter, el cantante Ricardo Montaner señaló que el “legado infinito” del legendario cantante “seguirá sonando en los corazones de millones”. Además, calificó al fallecido artista como un “hombre amable y considerado con sus colegas”.

Ha partido a la eternidad don Vicente Fernández ,su legado infinito seguirá sonando en los corazones de millones.

Hombre amable y considerado con sus colegas.

El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, también se sumó a las condolencias por el fallecimiento de Fernández. “Duele la partida de Vicente Fernández, que siga inspirando desde el cielo. Que sigan los aplausos ‘Si uds no se cansan de aplaudir su Chente no se cansa de cantar'”, escribió.

Del mismo modo, el actual mandatario de Colombia, Iván Duque, sostuvo que “el arte y la música de Latinoamérica están de luto. Vicente Fernández fue un verdadero genio del folclor y la música de nuestra región”.

“Su partida nos duele y su legado estará vivo por siempre. Nuestra solidaridad con el hermano pueblo de México y con todos sus seres queridos”, cerró el jefe de Estado.