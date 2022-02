En la noche de este miércoles, llegó a las pantallas de Chilevisión un nuevo episodio de la serie Doctor Milagro, programa que se ha convertido en el favorito de los espectadores, quienes han valorado no solo los intensos procedimientos médicos, sino que una interesante evolución de los personajes.

En este capítulo, uno de los momentos más impactantes para los seguidores de la serie fue cuando junto a los casilleros del hospital, Nazli le dijo a Ali que no se encontraba de buen humor. “Mi mejor amiga está muriendo y me pidió que tuviera una cita con su esposo”, comenzó explicándole al médico.

Vefa, evidentemente, quedó atónito con lo que le estaba diciendo la asistente de cirugía, ya que se puede vislumbrar un interés amoroso que crece entre ambos. Esta última continuó señalando que “ella ama mucho a su esposo y han sido felices, pero no quiere que él se quede solo y me está pidiendo un último deseo: Quiere que su esposo esté conmigo“.

La primera pregunta que le hizo el protagonista fue “¿Y qué le dijiste?”, ante lo cual la mujer respondió que “le dije que no lo haría, pero no aceptó un no. No quiere que se quede solo y de alguna manera se le metió en la cabeza que deberíamos tener una relación… insiste en que salga con él y no habla de otra cosa”.

El Doctor Milagro quedó sin palabras, muy afectado por la revelación. Esta situación rápidamente fue comentada por los televidentes en las redes sociales, quienes empatizaron con el personaje principal.

Revisa a continuación algunas reacciones en Twitter

Pucha Ali,, rebotaste con la salida.. 😢#DoctorMilagroCHV — Iván …🌈 ♋ 🇨🇱 #Albo (@ivalesadu) February 17, 2022

Supongo que #Nazli no se va a cuestionar la ridícula propuesta de su amiga de emparejarse con su marido. Aunque con tal de evadirse de lo que está sintiendo por #Ali… #DoctorMilagroCHV — Carolina (@CeballosCarola) February 17, 2022

Odio cuando Ali sufre!!! Pobrecito 😞 #DoctorMilagroCHV — Marce 🏖 (@marce_zuniga_m) February 17, 2022