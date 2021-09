Hace unos días Ricky Martin comenzó su nueva gira por Norteamérica, en compañía de los cantantes Enrique Iglesias y Sebastián Yatra, que significó su gran regreso a los escenarios con público tras meses de inactividad debido a la pandemia.

En ese contexto, el artista puertorriqueño ha realizado una serie de entrevistas para promocionar sus próximos conciertos. Sin embargo, usuarios en redes sociales se detuvieron en la extraña apariencia de su rostro.

Memes, comentarios y críticas fueron parte de las reacciones que dejó la supuesta intervención quirúrgica o tratamiento con bótox del intérprete de Livin’ la vida loca, quien por el momento está enfocado seguir adelante con las 26 fechas agendadas en Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, en conversación con algunos medios internacionales manifestó sus ganas de llegar con este espectáculo a Latinoamérica. “No se puede cerrar la puerta nunca, nunca, nunca. Estamos creando una estrategia para lo que queda del año y ojalá les guste tanto que estemos de gira muchos años. Para estar en un escenario, no tengo problema. A cualquier hora y en cualquier lugar”, indicó Ricky.

Ricky Martin y su lenta metamorfosis en Mickey Rourke. pic.twitter.com/FHvF0F3qlP

— I am a rock, I am an island (@marmicruz) September 27, 2021