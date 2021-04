Este domingo se llevó a cabo la 93° ceremonia de los Premios Oscar, en donde la película chilena El Agente Topo de Maite Alberdi competía en la categoría Mejor Documental.

Lamentablemente la producción nacional no se quedó con la estuatuilla, que quedó en manos de los realizadores de My Octopus Teacher (Mi Maestro el Pulpo).

La decisión de la Academia no dejó conformes a los usuarios de redes sociales, quienes se manifestaron con diversos comentarios y memes.

“Merecía ganar” y “ganó en mi corazón” fueron algunos de los comentarios que se vieron en Twitter, luego de saberse el resultado de la categoría.

Sorry, no. There's a mistake. The Mole Agent, you guys won Best Documentary. This is not a joke. I’m afraid they read the wrong thing. This is not a joke. The Mole Agent has won Best Documentary. pic.twitter.com/A346kioneJ

— gillian (@serenasjune) April 26, 2021