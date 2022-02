En la noche de este viernes se emitió por las pantallas de Chilevisión un nuevo capítulo del popular programa culinario El Discípulo del Chef, en que los participantes tuvieron que darlo todo para poder seguir adelante en la competencia.

En este episodio, el gran momento fue cuando anunciaron al próximo en abandonar el programa en la recta final. El nuevo eliminado, según el esperado veredicto dado a conocer por el chef español Sergi Arola, fue Camilo Huerta, integrante del equipo verde. En el instante de la decisión final, se salvó Yuhui, quien permanece en el espacio.

El italiano Ennio Carota le dedicó algunas palabras al preparador físico antes de que abandonara la cocina. “Esta es la segunda, ¿No? La tercera es la vencida; cada vez te acercas más”, dijo en tono de broma. Luego, agregó que “estoy contento y orgulloso. Llegaste la otra temporada sin saber absolutamente nada, pero tuviste iniciativa y motivando, siempre con buena onda, y eso demuestra la persona que eres, un gran tipo”.

Por su parte, Huerta destacó que “estoy feliz y agradecido de todo lo que me han enseñado. A lo chicos que se quedan, que sigan trabajando y estudiando, es la única manera de ganar este concurso, a prueba y error. Muchas gracias por la buena onda que me han entregado“.

Rápidamente, los seguidores del espacio se manifestaron a través de las redes sociales, expresando su tristeza por el nuevo eliminado en El Discípulo del Chef. “Me cae re bien” y “es simpático y me hacía reír“, fueron algunas de las sensaciones que plasmaron los televidentes en Twitter.

Asimismo, un usuario destacó la actitud de sus compañeros de team, que no se mostraron muy afectados con su despedida.

