“Que te perdone Dios…”: La furiosa reacción en redes tras sorpresiva nominación de Trini a Coni en GH

La noche de este miércoles tuvo lugar una de las nominaciones más inesperadas en lo que va de Gran Hermano Chile, pues una de las jugadoras sorpendió al votar por quien, hasta hace unos días, era uno de sus vínculos más cercanos al interior del encierro.

Se trata de Trinidad Cerda, quien nominó a Constanza Capelli luego de una serie de altercados y descencuentros que protagonizaron en la casa más famosa del mundo. “Me toca votar a alguien que en un minuto fue muy especial para mí“, comenzó diciendo en el confesionario.

“Pero ha tenido actitudes, ha usado palabras, me ha tratado a mí y otras personas de una manera que realmente a mí me tomó por sorpresa. La primera persona es Constanza y le doy dos votos”, expresó la azafata.

De esta forma, la que hasta no hace mucho fue una de las amistades más promisorias y queridas por el público en el reality, estaría llegando a su fin, en especial después del tenso momento que ambas vivieron luego del desafío que aceptó cumplir Sebastián Ramírez.

Por supuesto, las redes sociales no quedaron ajenas a esta elección, pues muchos cuestionaron la decisión de Cerda y aseguraron que traicionó a Coni. Mientras que, en la vereda contraria, también hubo quienes aplaudieron su decisión argumentando que Capelli lo merecía.

“La definición de ser traidora y desleal”, “la Coni llora por la Trini y la traidora la manda a placa“, “ni perdón ni olvido con la Trini” y “Trini cayó al -1000000 de mi lista de favoritos”, fueron algunas de las reacciones en Twitter.

Trini cayó al -1000000 de mi lista de favoritos, amika me trajiste recuerdos de las peores “amigas” que he tenido en mi vida. Espero que Coni siga firme y no vuelva a entregarle su amistad #granhermanochv

— Rufi🐈‍⬛ (@larufinelo) July 20, 2023