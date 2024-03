Cristián de la Fuente recibe nuevo revés: Reconocida actriz mexicana lo acusa de bullying y ataques durante rodaje

Cristián de la Fuente festejó los 50 años el pasado domingo y a través de redes sociales reconoció que no fue la celebración que imaginaba para sus cinco décadas, donde solo estuvo acompañado por su hija Laura y algunos amigos en Estados Unidos, donde está radicado.

Ahora, el actor y modelo enfrenta un nuevo problema, ya que la actriz mexicana Karyme Lozano, con quien el chileno protagonizó la teleserie Quiero amarte (2013), analiza acciones legales en contra del reciente cumpleañero.

La azteca brindó una entrevista a la revista People, donde afirmó que se encuentra en un proceso de recabar la mayor información posible para asesorarse correctamente con el fin de presentar una acción judicial contra de la Fuente.

La acción judicial contra Cristián de la Fuente sería por presunto bullying

Se supo que la acción judicial contra Cristián de la Fuente sería por un presunto caso de bullying y ataques que el chileno habría realizado durante la grabación de le producción contra Lozano.

“Tengo que informarte mejor para ver si puede haber un precedente… Entiendo a las mujeres que no se atreven a denunciar porque no es tan fácil. Por eso hay que prepararnos y ver por dónde (ir). Hablo para las mujeres que han sido violentadas”, señaló la actriz.

Por último, Lozano también acusa al chileno de difundir información falsa sobre ella por su religión, donde supuestamente no podía besar. “Eso fue una mentira de esa persona para desacreditarme profesionalmente. Inventó eso, no es cierto. Soy una profesional, los besos son actuados. Nunca, jamás, he dicho, ‘no voy a besar por mi religión’. Sí me fijo más en el contenido”.

