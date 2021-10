El mundo de la comedia y el espectáculo está de luto. A los 79 años falleció la destacada actriz Gladys del Río, conocida por su participación en el programa humorístico Jappening con Ja.

La noticia fue dada a conocer por ex actores del espacio como Eduardo Ravani y Claudio Reyes, quienes por medio de sus redes sociales lamentaron el deceso de la viuda del actor y músico Jorge Pedreros.

“La escena nacional se viste de luto. Se va una compañera de vida. Descansa en paz, Gladys del Río”, señaló Ravani. Mientras que Reyes expresó: “Dale mis cariños y mis respetos a tu marido, el gran Jorge Pedreros”.

Durante la jornada, otros integrantes del elenco también han manifestado su tristeza por la muerte de la comediante. “Me acabo de enterar… Fuimos compañeros durante muchos años, hicimos muchas cosas juntos. Sin duda es una gran pérdida”, señaló el actor Patricio Torres en conversación con radio ADN.

Torres, además, reconoció que “no tenía idea de que estaba realmente enferma, no tengo idea si habrá sido por COVID-19, no tengo ni una información sobre eso”.

Si bien en el último tiempo la actriz se mantenía alejada de la televisión, sí tenía una activa participación en redes sociales, especialmente Twitter e Instagram. Por medio de estas plataformas, mantenía a sus seguidores al tanto de recuerdos, detalles de su vida y opiniones personales sobre temas de la contingencia nacional.

A continuación destacamos cinco tuits para recordar a Gladys del Río:

Última publicación

El 21 de agosto de 2019, Del Río realizó su última publicación en Twitter, donde adjuntó el trabajo de uno de sus seguidores, quien coloreó una imagen en blanco y negro donde aparecía ella junto a las actrices Gabriela Medina (a la derecha) y Sonia Viveros (al medio). Esta última falleció en septiembre de 2003 a los 54 años, mientras que Medina aún se mantiene vigente en obras de teatro, cine y televisión.

Feliz yGracias amigo twitero por su trabajo,y cordiales palabras la foto era en Blanco y Negro y https://t.co/Zcbn16aYpN coloreó hermosamente#AlfredoLedstar

"Sra Gladys. Estoy aprendiendo a colorizar fotografías.

Con mucho respeto le envío ésta que la encuentro genial" pic.twitter.com/c0tlOthuld — GLADYS DEL RIO URIBE (@gladelrio) August 22, 2019

Recuerdo con Óscar Olavarría

En julio de 2019, la artista recordó al actor Oscar Olavarría, quien murió en enero del 2000 tras un accidente automovilístico en la Ruta 68.

“Los recuerdos son la memoria del corazón. Ni el tiempo, ni la ausencia podrán borrar el potente lazo de amistad que nos unió“, escribió Gladys.

"Los Recuerdos son la Memoria del Corazón", ni el tiempo, ni la ausencia podrán borrar el potente lazo de amistad que nos unió.#OscarOlavarria 👏👏👏 pic.twitter.com/H5KvUUA9pJ — GLADYS DEL RIO URIBE (@gladelrio) August 1, 2019

“Forever love”

Gran parte de las publicaciones de Gladys del Río estuvieron enfocadas en traer a la memoria a su difunto esposo, Jorge Pedreros, quien falleció en febrero de 2013 debido a una neumonía grave multifocal producto de su cuadro hepático.

En uno de sus tuits más recientes, la intérprete de la “Señora Pochi” compartió una imagen con el cerebro del Jappening con Ja, junto al texto “Forever love”. Además, citó parte de la letra de la canción A tu recuerdo de Los Ángeles Negros.

Apoyo al paro de profesores

La artista también dedicó ocupó sus plataformas para manifestar su postura sobre diferentes temas del acontecer nacional, como por ejemplo, el extenso paro nacional de profesores que se desarrolló en junio de 2019.

“¡Espero que todo salga bien, queridos profesores de Chile! Que nadie empañe vuesta justa marcha, porque la desigualdad en Chile ya se ha convertido en un deporte”, afirmó en ese entonces.

¡Espero que todo salga bien queridos Profesores de Chile!!! Que nadie empañe vuestra justa marcha, porque la desigualdad en Chile ya se ha convertido en un deporte.. — GLADYS DEL RIO URIBE (@gladelrio) June 11, 2019

Recuerdo a su padre carabinero

En la misma red social, la comediante entregó detalles de su vida. En el marco del Día del Carabinero en 2019, compartió una imagen de su padre, a quien calificó como “el carabinero de la Manta de Castilla”.

“Honro su memoria por su historia impecable en la institución”, escribió Del Río, quien en otro tuit comentó que “mi padre era de aquellos que vestían «la manta de Castilla» orgullosa, porque fue un funcionario intachable”.

Mi padre..el "Carabinero de la Manta de Castilla"

Honro su memoria por su historia impecable en la institución#CarabinerosdeChile pic.twitter.com/xEuU12jf9m — GLADYS DEL RIO URIBE (@gladelrio) April 27, 2019

Tres décadas de amistad

En abril del mismo año, compartió una fotografía del set del Jappening con Ja, donde aparece en compañía de las actrices Maitén Montenegro y Gloria Benavides. “La señora Pochi, la Valkiria y la señorita Getru somos secas para tuitear”, dijo en alusión a sus personajes en el sketch “La oficina”.

“Saluditos a todos nuestros ciber amigos de tres décadas de amistad. Cariños mil”, señaló en el post.