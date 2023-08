¿La redención de Alessia? Jugadora sacrificó su voto al conmoverse por desconsolado llanto de Constanza

Inmediatamente después de que se conociera la placa de eliminación de esta semana, Diana Bolocco sorprendió al anunciar que dos jugadoras de Gran Hermano fueron sancionadas por revelar sus votos a viva voz en el encierro. Una de ellas fue Alessia, quien sorprendió todavía más al conocerse el motivo que la llevó a sufrir la penalización. Todo comenzó cuando sostenía una emotiva conversación con Constanza, quien estaba sincerando sus sentimientos respecto a Trinidad. “Ella, al primer conflicto, se fue y me dejó sola. Vivo con eso todos los días”, expresó, desatando el llanto el Traverso. “Te di un voto hoy y no me importa, quiero que se anule”, expresó tras escuchar el testimonio de su compañera.