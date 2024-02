“Zarpada”: Redes celebraron rutina de Luis Slimming en el Festival de Viña 2024

Luis Slimming tuvo su debut en la Quinta Vergara en la tercera jornada del Festival de Viña 2024. El humorista subió al escenario tras la presentación de Maná y rápidamente logró conquistar al público.

El comediante tuvo el desafío de hacer reír al “monstruo” tras el show de la banda mexicana que se retiró entre pifias de los asistentes que clamaban por verlos más minutos en el certamen.

Sin embargo, “Don Comedia”, como también es conocido el artista, logró ganarse el cariño del público en base a divertidas intervenciones como chistes sobre su vida de profesor y esposo.

Además, Luis Slimming provocó carcajadas entre los espectadores al hacer referencia a otros nombres del espectáculo y la escena nacional como Naya Fácil, Camila Polizzi y Cathy Barriga.

Pero no solo el público en la Quinta Vergara disfrutó con la rutina del humorista, ya que las risas también llegaron hasta las redes sociales que no tardaron en reaccionar.

Divertidos memes y comentario abundaron durante la presentación y los internautas disfrutaron con los chistes, pero también expresaron su alegría por el éxito del comediante frente al temido “monstruo”.

No me di cuenta de lo zarpada que es la rutina de Luchito Slimming hasta que la veo ahora en #viña2024 me estaba dando nervio que le saliera para atrás, pero se está funcionando de maravilla.

— El mismísimo. El que viste y calza. (@Sclonez) February 28, 2024