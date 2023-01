5 referencias que quizás no notaste del tema de Shakira con BZRP y que es claramente una tiradera para Piqué

Shakira y Bizarrap dejaron la escoba con su “tiradera” a Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

Y es que la colombiana no dudó en hacer trizas a su ex esposo, de quien se separó hace solo algunos meses.

En tres minutos y medio, la cantante le lanzó todo lo que pudo al ex futbolista y, de paso, a su polola de 23 años.

Por eso, en esta nota repasamos todas las referencias de Shakira a Piqué en su nueva canción, las cuales fueron recopiladas por una usuaria de Twitter que realizó un hilo.

Piqué le dedicaba sus goles a Shakira con el gesto 22, el cual simboliza la fecha de nacimiento de ambos, el 2 de febrero. Además, el ex futbolista comenzó una relación con Chía cuando ella tenía 22 años.

Claramente en esa parte de la canción la cafetera hace referencia al nombre de la mujer con la que la estaban engañando: Clara Chía.

Además del juego de palabras con el apellido de Piqué, en esta parte de la canción la artista se refiere a los 14 millones de euros que le debe a Hacienda , así como la casa que le construyó su ex esposo a sus padres al lado de la suya.

Corría 2017 y Shakira le dedicaba Me Enamoré a Piqué. Ahora, utilizó una pequeña parte de esa canción para hacerlo pedazos. Se trata del beat del tema, que suena justo cuando la colombiana dice “esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no Pique”.

Shaki y Biza agregan un beat parecido al de Me Enamoré (canción a Piqué) en esta parte pa que "se mortifique". Luego dice "mastica y traga" tal vez en alusión a que ella se enteró de la infidelidad porque mientras no estaba en su casa se agotaba la jalea que a Piqué no le gustaba pic.twitter.com/DrUQwTaoeV

— Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023