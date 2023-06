La potente reflexión de Aylén Milla por efectos secundarios de la quimioterapia: “Tengo una atrofia en el cuerpo”

Desde que Aylén Milla dio a conocer que está en tratamiento por un cáncer de mama diagnosticado hace meses que ha compartido su proceso a través de sus redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, la modelo argentina ha explicado cómo ha vivido las quimioterapias a las que se ha sometido y por supuesto, sus efectos secundarios.

¿Qué dijo Aylén Milla?

Precisamente eso fue lo que hizo este lunes en sus stories, cuando mostraba distintos looks a sus seguidores. De pronto hizo una pausa para hablar de sus síntomas.

De acuerdo a sus palabras, tiene “moretones por todas partes” y “no tengo pelo, no tengo cejas, no tengo pestañas”.

Pero eso no fue todo, ya que la influencer también indicó que “mis uñas de los pies, una está que se cae, las otras no las puedo pintar. No tengo fuerza en los músculos… Una atrofia tengo en el cuerpo”.

“Lloro o me río. lloraría por un montón de cosas, pero me río porque estoy viva. Eso es lo que importa”, reflexionó al respecto.

Mira el video acá: