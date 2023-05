“Yo lo veo como un éxito”: La potente reflexión de Belén Mora al reaparecer en TV tras Viña 2023

Belén Mora reaparecerá públicamente este jueves 18 de mayo en exclusiva en Podemos Hablar, de Chilevisión, después de su autoexilio televisivo post Viña del Mar 2023.

Recordemos que la humorista fue ampliamente pifiada en el evento viñamarino, por lo que se retiró de los escenarios por un tiempo.

A modo de reflexión, la comediante señaló en PH que no considera que su paso por el festival haya sido un fracaso: “Yo lo veo como un éxito. El solo hecho de pisar el festival, que era un objetivo fue fantástico. Antes de que me pifiaran, la gente se rio 40 minutos y me quedo con eso”.

“Yo lo tomo como una parte de una lección. Si no me hubieran pifiado los últimos 7 u 8 minutos de mi rutina no habría parado”, añadió junto con explicar que no sabe a qué se debieron las pifias.

“La responsabilidad fue mía, no es del público, no sé qué pasó ni por qué pasó, pero pasó. Al decidir exponerse en este escenario uno debe estar preparado para todo. Tengo muchos amigos, comediantes, que me dijeron ‘por qué cresta no te bajaste’… yo les decía, que de verdad hay que vivir ese momento y pucha, como escuché que me estaban pifiando también me aplaudieron entonces fue escuchar lo que estaba pasando y seguir con eso”, expuso la también actriz.

Pero eso no fue todo lo que habló la comediante, ya que también se refirió al aborto que sufrió, a la violencia obstétrica que vivió estando embarazada de Panchito y a su síndrome de bipolaridad.

